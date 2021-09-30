Дежурный медбрат убил четверых пациентов при помощи шприца

В США начался суд над медбратом, который убивал пациентов во время дежурств

В США начались судебные слушанья по делу об убийстве четверых пациентов больницы в штате Техас в 2017 году. Об этом сообщает New York Post.

В совершении серии убийств обвиняется 37-летний Уильям Дэвис, работавший медбратом в больнице. По версии обвинения, его жертвами стали четверо мужчин, лежавшие в отделении интенсивной терапии после операций на сердце.

Все они скончались в присутствии Дэвиса, который оставался единственным дежурным медбратом в отделении. После операций пациенты находились в стабильном состоянии, однако вскоре у них появлялись симптомы, похожие на инсульт. Компьютерная томография показала у всех четверых «аномальные артериальные пространства в мозгу». Обвинение уверено, что Дэвис вводил пациентам воздух в артерии при помощи шприца во время дежурств. «Оказывается, больница отличное место для серийного убийцы», — заявил окружной прокурор округа Смит, выступая перед присяжными.

В свою очередь адвокат Дэвиса утверждает, что его подзащитный «оказался не в том месте не в то время». Кроме того, юрист пытается доказать, что инсульты часто случаются у пациентов после сложных операций.

Ранее сообщалось, что в Японии суд отверг последнюю апелляцию женщины, обвиненной в убийстве четверых любовников. По версии суда, с 2007 по 2013 год японка отравила четверых своих партнеров.