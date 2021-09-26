74-летняя японка отравила четырех любовников и заработала 800 миллионов иен

74-летнюю японку Какэхи приговорили к смертной казни за убийство мужа и двух любовников

В Японии суд последней инстанции отверг апелляцию, поданную 74-летней серийной убийцей Исао Какэхи. Женщина, совершившая преступления ради заработка (в общей сумме около 800 миллионов иен), приговорена к смертной казни, сообщает CNN.

Какэхи была арестована в 2014 году. Спустя три года окружной суд Киото признал ее виновной в убийстве мужа, двух сожителей и в одном покушении на убийство. Судебный процесс, который называют одним из самых долгих в истории Японии, продолжался еще четыре года. В 2021 году дело достигло последней инстанции — Верховного суда, но и он отверг ее апелляцию.

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В 2007 году Какэхи совершила первое преступление: вместо лекарства подсунула своему 78-летнему любовнику Тосиаки Суэхиро капсулу с цианидом. Хотя яд привел к слепоте и другим неизлечимым нарушениям, мужчина выжил и скончался лишь спустя полтора года по причинам, не связанным с отравлением.

В 2011 году женщина с помощью агентства знакомств выбрала новую жертву — 71-летнего Масанори Хонду. В марте 2021 года после встречи с ней он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле, и менее чем через два часа скончался в больнице. К моменту его гибели Какэхи начала встречаться с двумя другими мужчинами, также найденными через брачное агентство.

Ее третьей жертвой стал 75-летний Минору Хиоки, незадолго до встречи с Какэхи излечившийся от рака легких. Как и в случае с Суэхиро, она подменила лекарство цианидом, а когда приехала скорая помощь, запретила реанимировать мужчину, который, по ее утверждению, страдал от смертельной болезни.

Спустя два месяца после смерти Хиоки женщина вышла замуж за 75-летнего Исао Какэхи, а через месяц после свадьбы завела еще одного тайного любовника. В декабре 2013 года ее новый муж скончался. Его смерть сочли подозрительной, поэтому было проведено вскрытие. В сердце, крови и желудке погибшего обнаружили смертельную дозу цианида.

По версии обвинителей, мотивом во всех случаях были деньги. Какэхи задолжала Суэхиро 48 миллионов иен (31,5 миллионов рублей) и надеялась, что яд поможет избежать выплаты. На смерти Хонды она заработала около 16 миллионов иен (10,5 миллионов рублей). Всего убийства принесли ей от 500 до 800 миллионов иен (от 327 до 524 миллионов рублей).

На суде в 2017 году Какэхи утверждала, что невиновна, затем заявила, что убивала своих мужей из ненависти, но спустя два дня отказалась от своих слов.

Ранее сообщалось, что 57-летняя британка дважды давала мужу большие дозы антидепрессантов, а затем подсыпала ему в спагетти крысиный яд. Мотивом преступления, по версии следствия, стало желание женщины скрыть исчезновение 43 тысяч фунтов стерлингов, которые свекровь выручила при продаже дома.