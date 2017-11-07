Убивавшая своих сожителей черная вдова из Японии приговорена к смертной казни

Окружной суд Киото вынес смертный приговор 70-летней Тисако Какэхи, прозванной черной вдовой. Она признана виновной в убийстве своего мужа, двух сожителей и в одном покушении на убийство. Об этом сообщает South China Morning Post.

Преступления были совершены обвиняемой в период с 2007 по 2013 год. Во время процесса прокуроры утверждали, что мужчины были отравлены: женщина подсыпала им цианид в воду. Во всех случаях целью преступлений было завладение имуществом потерпевших.

Адвокаты, в свою очередь, доказывали, что их клиентка страдает старческим слабоумием, а значит, не может нести ответственность за свои действия. Кроме того, защита делала упор на том, что не все жертвы посмертно подвергались вскрытию, а следовательно, некоторые из них могли скончаться по естественным причинам.

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Тем не менее суд принял сторону обвинения. Единственный вид смертной казни в стране — повешение.

25 марта 2016 года в Японии были приведены в исполнение два смертных приговора. Первый из казненных — 75-летний Ясутоси Камата. Он был признан виновным в убийстве пяти человек, в том числе 9-летней девочки, которую похитил по дороге из школы и задушил у себя дома. В числе других его жертв — женщины в возрасте от 19 до 45 лет. Смертный приговор был вынесен серийному маньяку еще в 1999 году.

Второй казненной стала 56-летняя Дзюнко Ёсида. По материалам суда, Ёсида, бывшая медсестра, вступила в сговор со своими коллегами, спланировала и совершила убийство мужей двух из них, чтобы получить страховые выплаты.