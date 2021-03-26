Мужчина отравил жену и тещу по методу Саддама Хуссейна из-за реинкарнации отца

В индийском городе Дели арестован 37-летний предприниматель, который отравил жену и ее родственников по методу Саддама Хуссейна. Таким образом он хотел отомстить за сорванную реинкарнацию отца, сообщает издание The Indian Express.

Полиция заинтересовалась отравителем после жалобы 62-летнего гомеопата Девендры Мохана Шармы (Devendra Mohan Sharma), у которого скончались жена и одна из дочерей, а другая дочь с февраля находилась в коме. Он считал, что их отравил муж выжившей дочери — торговец недвижимостью Варун Арора (Varun Arora). По его словам, для этого Арора приготовил рыбу, пропитанную таллием. Он накормил ею родственников Шармы, но не стал есть сам и не дал ее своим детям.

В крови Шармы и его дочери, а также в организме скончавшейся жены действительно нашли таллий. После этого в доме Ароры прошел обыск. При изучении изъятого ноутбука оказалось, что предприниматель искал в интернете информацию про таллий. Кроме того, он много читал о том, как иракский диктатор Саддам Хуссейн использовал это вещество для устранения соперников.

Таллий был куплен в интернет-аптеке. По словам фармацевта, Арора утверждал, что собирается использовать его в качестве ингредиента для приготовления гомеопатического средства от коронавируса.

После ареста Арора признался, что хотел отомстить жене, которая сделала аборт из-за осложнений при беременности. Арора считал неродившегося ребенка реинкарнацией своего покойного отца и возражал против прерывания беременности, но жену поддержали родители и сестра. С тех пор он затаил на них злобу.

Ранее сообщалось, что 57-летняя британка дважды давала мужу большие дозы антидепрессантов, а затем подсыпала ему в спагетти крысиный яд. Мотивом преступления, по версии следствия, стало желание женщины скрыть исчезновение 43 тысяч фунтов стерлингов, которые свекровь выручила при продаже дома.