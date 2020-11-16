Мужчина потратил 20 миллионов рублей из-за редчайшей аллергии на электричество

Житель английского города Ротуэлл, графство Нортгемптоншир, четыре года прожил в заточении из-за редчайшей аллергии на электричество. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летний отец троих детей Бруно Беррик (Bruno Berrick) утверждает, что впервые заметил необычные симптомы четыре года назад. Он начал быстро уставать, а также страдал от жжения в теле и странных ощущений в голове. Кроме того, он неожиданно похудел на 30 килограммов.

Британец побывал в нескольких странах, включая США и Германию, и потратил 200 тысяч фунтов стерлингов (20,2 миллиона рублей), чтобы найти причину своего состояния. «Я не понимал, что со мной. Дома у нас был кабельный интернет, Wi-Fi, smart телевизор, все в этом духе, а я превращался в ходячие кости, — рассказывает он. — Я был 95-килограммовым сильным строителем, а стал мешком с костями. Полгода я был прикован к постели из-за хронической усталости, но никто не мог понять, в чем дело».

В итоге в американском городе Сиэтл ему диагностировали отравление пестицидами. «В 2016 году я отравился пестицидами, поскольку жил рядом с полем, на котором их распыляли, — говорит он. — По факту это уничтожило мою иммунную систему. Я заражался и заражался инфекциями и в результате дошел до крайней точки. Теперь, если я нахожусь возле сотового, мне становится плохо от радиации».

Доктора заключили, что у Беррика развилась электромагнитная сверхчувствительность. Мужчине пришлось покрыть дом специальной краской, защищающей от электромагнитного поля и сверхмощной связи 5G. Он живет в этом здании с 34-летней партнершей Лизой Чамберс и тремя дочерьми.

Семья Беррика почти не пользуется электричеством. В его доме нет интернета, отопления и сотовой связи. По словам Чамберс, ее возлюбленный старается не покидать стен дома. «Он не может выйти на улицу, потому что везде ходят люди с телефонами. Если он пройдет мимо них, буквально через пять минут его парализует».

Чамберс рассказала, что они строят на участке отдельное здание для Беррика. «У нас трое детей, а в доме нет отопления, и мы не можем включить свет. Скоро у него будет отдельное жилище. Там он будет в полной безопасности, он сможет зажечь камин и поиграть в бильярд. У него будет чем заняться, учитывая, что телевизор он смотреть не может, а все книги в доме он уже перечитал», — отметила она.