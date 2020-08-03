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Серийный убийца скормил крокодилам около 50 человек

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Фото: Christian Hütter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Индии пойман серийный убийца, который скармливал тела своих жертв крокодилам. Об этом сообщает CNN.

В 1995 году Девендра Шарма (Devender Sharma) стал жертвой мошенником и разорился. С тех пор он зарабатывал на жизнь преступлениями: сначала торговал поддельными газовыми баллонами, затем работал на черном рынке органов и, по его собственному признанию, провел более 125 нелегальных операций по пересадке почки.

В штате Уттар-Прадеш Шарма и его сообщники промышляли разбоем. Он вызывал такси, просил отвезти его в уединенное место и там убивал водителя. Чтобы замести следы, тело бросали в водоем с крокодилами, а машину продавали. Позднее Шарма признался, что по его вине погибли около 50 таксистов. Каждое убийство приносило ему около 270 долларов (в 2004 году эта сумма соответствовала 28 тысячам рублей).

В 2004 году Шарму арестовали и приговорили к пожизненному заключению, однако в январе 2020 года временно отпустили на свободу. Он должен был вернуться спустя 20 дней, но так и не сделал этого. Беглого заключенного нашли спустя шесть месяцев. 62-летний Шарма уехал в Дели, женился на вдове и не планировал возвращаться за решетку.

В 2002 году сообщалось, что в Коста-Рике крокодил съел заключенного, который сбежал из тюрьмы. Он рассчитывал перебраться в Панаму и погиб, когда пытался переправиться через реку Терраба на юге страны.

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