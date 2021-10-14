Медсестра убила трех пожилых пациенток больницы с помощью капельницы

В Японии начался суд над бывшей медсестрой, которая обвиняется в убийстве трех пожилых пациенток больницы, где она работала. Об этом сообщает Vice News.

В ходе следствия 34-летняя Аюми Кубоги призналась в убийствах, совершенных ею в японском городе Иокогама, префектура Канагава, в сентябре 2016 года, отказалась раскаиваться и объяснила преступления высоким уровнем стресса. Медсестра подмешивала в капельницы пациенток дезинфицирующее средство. Две женщины 78 и 88 лет умерли после того, как приготовленные Кубоги капельницы поставила им другая медсестра. Третью жертву женщина убила самостоятельно, без помощи коллег.

На суде Кубоги заявила, что у нее начались серьезные проблемы со стрессом в 2008 году. После того, как умер один из пациентов, женщина посчитала себя виноватой в этом. Чтобы помочь ей в борьбе с тревожными состояниями, Кубоги прописали снотворное, от которого она стала зависима.

Еще больше усугубило стресс женщины то, что к ней, по ее мнению, «плохо относились» родственники людей, которые умирали в ее отделении. В 2015 году она перешла на работу в больницу Иокогамы, где большинство ее пациентов были пожилыми, тяжело больными людьми. Кубоги сказала на суде, что совершила преступления в состоянии «умственного и физического истощения», однако не испытывает сожаления по поводу своих действий.

В данный момент суд продолжается. Бывшей медсестре может грозить наказание от пяти лет заключения до смертной казни.

Ранее сообщалось, что в США дежурного медбрата обвинили в убийстве трех пациентов больницы. По версии следствия, он вводил своим жертвам воздух в вены.