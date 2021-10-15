Суд в Москве арестовал на два месяца убившую деда студентку

Гагаринский районный суд Москвы арестовал 18-летнюю студентку, убившую ножом своего деда — девушка отправится в СИЗО на два месяца. Об этом в пятницу, 15 октября, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь суда.

По данным Telegram-канала «МК», ранее девушка призналась отцу, что страдает болезнью, которая передалась ей от матери, и хочет уехать лечиться за границу. Кроме того, она стала пропадать из дома, и конфликт с дедом у нее случился, когда тот пытался предотвратить очередной такой побег.

Ранее сообщалось, что ранним утром 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина между 18-летней девушкой и ее 74-летним дедом возник бытовой конфликт, в ходе которого завязалась драка. Внучка взяла нож и несколько раз ударила им родственника в шею, живот и голову. После преступления она скрылась, но соседи вызвали полицию из-за шума, и девушку вскоре задержали сотрудники Росгвардии.

На допросе студентка сказала, что ей пришлось взяться за нож в целях защиты — дед на нее якобы напал. Ее защитник на суде ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, но суд оставил ходатайство без удовлетворения.