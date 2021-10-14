Московская студентка зарезала деда во время ссоры

В Москве 18-летняя студентка убила ножом деда во время ссоры, ее по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии. Об этом в четверг, 14 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, ранним утром в квартире на улице Академика Пилюгина между 18-летней девушкой и ее 74-летним дедом возник бытовой конфликт, в ходе которого завязалась драка. Внучка взяла нож и несколько раз ударила им родственника в шею, живот и голову. После этого она скрылась с места преступления.

По данным Telegram-канала SHOT, крики из квартиры вынудили жильцов вызвать правоохранителей. Стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали убийцу.

В настоящий момент с задержанной работают следователи Гагаринского межрайонного следственного отдела СКР по Москве. Она утверждает, что ей пришлось взяться за нож в целях защиты — дед на нее якобы напал.

