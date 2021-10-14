Раскрыты подробности дела о ритуальном убийстве подростка под Рязанью

У отчима убитого под Рязанью подростка нашли записи с рунами и изображения Валькирии

Отчим и мачеха зарезали 15-летнего подростка и скинули его тело в заброшенный колодец под Рязанью. Такую версию событий «Ленте.ру» изложила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, ритуальное убийство произошло в доме, где жил мальчик. Тело подростка злоумышленники вывезли в лес Рязанской области. В автомобиле подозреваемого обнаружили следы крови.

Как уточнил Telegram-канал Baza, при обыске в гараже мужчины также нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения Валькирии (в скандинавской мифологии — воинственные девы, подбирающие павших воинов на поле битвы, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что заподозрили отчима и мачеху подростка в ритуальном убийстве. Тело пропавшего мальчика обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти.