Мачеху и отчима задержали по подозрению в убийстве пропавшего в Рязани подростка

«КП»: в Рязани следствие проверяет причастность отчима и мачехи к убийству подростка

В Рязани супружескую пару заподозрили в причастности к убийству пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

По его словам, следователи сначала задержали отчима несовершеннолетнего, а затем мачеху. Обоих проверяют на причастность к преступлению.

Подросток пропал 8 октября. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

9 сентября сообщалось, что в городе Тихвин Ленинградской области был найден мертвым 15-летний подросток, пропавший четырьмя днями ранее. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома на лестнице возле запасного выхода. В день пропажи он поссорился с матерью из-за учебы, а перед уходом оставил родственникам прощальную записку.