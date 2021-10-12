В Махачкале арестовали убившего одноклассника ножом школьника

Школьника, смертельно ранившего одноклассника в Махачкале, арестовали на два месяца

Дагестанского школьника, напавшего с ножом на одноклассника в одном из учебных заведений в Махачкале, заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал подростка на два месяца.

Ранее сообщалось, что после убийства в школе Махачкалы на директора учебного заведения завели уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ. Также под следствием оказался его заместитель, отвечавший за воспитательную работу, и руководство частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

11 октября между учениками школы №51 Кировского района Махачкалы произошла ссора, в ходе которой девятиклассник, пришедший в учебное заведение с ножом, ранил своего одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.