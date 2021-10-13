Судимого россиянина задержали после убийства сотрудницы секс-шопа

СКР: житель Екатеринбурга задушил подругу и замаскировал убийство, уложив ее в ванну

Следователи раскрыли убийство 21-летней жительницы Екатеринбурга, найденной мертвой в ванне своей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По его словам, задержан 23-летний судимый екатеринбуржец, который сознался в преступлении. Убийство произошло в 20-х числах июля. Молодой человек поссорился с подругой и задушил ее. Россиянин замаскировал убийство под несчастный случай, уложив тело в наполненную водой ванну, после чего скрылся. Девушку начала искать бабушка. Она попросила соседа зайти в квартиру и проверить там ли внучка, уточняет E1.ru.

Первоначально был сделан вывод, что девушка утонула. Согласно данным TagilCity, она была сотрудницей секс-шопа.

В ходе тщательного осмотра квартиры криминалисты нашли отпечатки пальцев и другие биологические следы, которые помогли выйти на подозреваемого. Им оказался друг погибшей. Он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений.

Молодой человек рассказал на допросе об обстоятельствах убийства. Он арестован.