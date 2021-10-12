Россиянин получил пожизненный срок за изнасилования и убийства девушек

Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья к пожизненному заключению за изнасилования и убийства девушек. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ранее судимому местному жителю Владимиру Живаеву вменяются насильственные действия сексуального характера и убийство двух девушек.

Уточняется, что в июле 2007 года Живаев встретился со знакомой 17-летней девушкой, изнасиловал и нанес ей не менее 17 ножевых ранений в лесу возле подмосковной деревни Нестерово. Девушка скончалась на месте.

6 января 2019 года осужденный работал таксистом и предложил подвезти незнакомую женщину. Он отвез жертву в деревню Малое Кишнево, где изнасиловал ее, а после задушил. Злоумышленник отвез тело в лес и закопал.

5 апреля 2019 года Живаев забрал 19-летнюю знакомую и отвез ее в лес Орехово-Зуевского округа и изнасиловал. Девушка пообещала не обращаться в правоохранительные органы, в связи с чем Живаев ее отпустил. По иску потерпевшей с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет России предъявил Александру Лазареву обвинение в изнасиловании и убийстве трех студенток медколледжа в Гае Оренбургской области. Мужчине вменяются также насильственные действия сексуального характера, повреждение чужого имущества и угон автомобиля.