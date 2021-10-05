Предполагаемый убийца показал на видео расправу над студентками в Гае

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Гае Оренбургской области, показал во время следственного эксперимента, как расправился с девушками. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах следователь зачитывает Лазареву статьи УК РФ, по которым против него возбуждены новые уголовные дела. На месте преступления подозреваемый показывает, как убивал студенток.

На допросе Лазарев дал развернутые показания по обстоятельствам совершенных им преступлений. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь в ближайшее время предъявит ему обвинение.

Ранее 5 октября стало известно, что Лазареву вменяется изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества, неправомерное завладение автомобилем.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная в городе Гае утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.

