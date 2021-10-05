Подозреваемого в убийстве студенток в Гае захотели отправить в СИЗО

Следователи потребовали отправить в СИЗО Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве и изнасиловании трех студенток в городе Гае Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что 30-летнего подозреваемого допросили, он дал показания по существу. В ближайшее время ему предъявят обвинение по пяти статьям: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, поджог чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем. После этого следователи направят в суд ходатайство об избрании Лазареву меры пресечения в виде ареста.

О том, что Лазарева заподозрили в новых преступлениях, стало известно 5 октября.

Ранее судимого мужчину задержали в воскресенье, 3 октября, при попытке угона машины в Орске, в 30 километрах от Гая. Россиянин бросил автомобиль и пытался скрыться на территории детского сада. На допросе Лазарев признал вину в убийстве.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.