Бывший зэк рассказал о предполагаемом убийце студенток в Гае

Сидевший на зоне с подозреваемым в убийстве студенток в Гае рассказал о его агрессии

Бывший заключенный, отбывавший наказание в колонии вместе с Александром Лазаревым, который был задержан по подозрению в убийстве трех студенток в Гае, рассказал о его агрессивном и неадекватном поведении на зоне. Своими воспоминаниями мужчина по имени Вадим поделился с «Газетой.Ru».

По его словам, Лазарев запомнился вспыльчивым характером, он кидался на сотрудников колонии. Администрация учреждения давала ему отрицательные характеристики. Лазарев зависим от тяжелых наркотиков, которые начал употреблять еще подростком, когда связался с плохой компанией. Он отсидел как минимум два срока за убийство, по его собственному признанию, говорит Вадим.

Первый раз Лазарев сел по малолетству, а после второго срока почти сразу опять оказался в тюрьме. Известно, что его осудили в 2012 году за убийство директора кафе, в конце срока он пытался выйти условно-досрочно, но начальник колонии сказал ему, что он выйдет только через колонию-поселение. Летом 2021 года Лазарев вышел раньше срока.

Вадим отмечает, что тот никогда не раскаивался в своих преступлениях.

Лазарева задержали 3 октября сотрудники МВД. После долгого преследования подозреваемый бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежной утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.