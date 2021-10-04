Мать подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве студенток Лазарева: девять лет в тюрьме даром не проходят

Мать подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай под Оренбургом рассказала о сыне. Она считает, что девять лет тюрьмы не прошли для Александра Лазарева даром. Ее слова приводит телеканал «360».

Ранее стало известно, что Лазарев вышел из тюрьмы в июле 2021 года.

«У него крыша что ли поехала, не знаю, я думаю, что девять лет даром не проходят. Там ничего хорошего нет в этой тюрьме, какие они оттуда выходят», — рассказала женщина.

Однако, по ее словам, сын о ней заботился, не хамил и даже не грубил. По мнению матери подозреваемого, у ее сына все только начало налаживаться.

Также она рассказала, что со своей супругой Лазарев познакомился еще в тюрьме. Регистрация брака также прошла в колонии.

Тела трех студенток с признаками насильственной смерти обнаружили 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. 4 октября МВД России опубликовало видеозапись погони за подозреваемым в убийстве студенток. 3 октября МВД установило, что именно 29-летний Лазарев является подозреваемым в убийстве трех студенток. Вечером того же дня преступника удалось задержать.