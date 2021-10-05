После убийства трех студенток в Гае возбудили дело об изнасиловании

На Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае, завели дело об изнасиловании

На 30-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области, завели дело по еще четырем статьям. О деталях сообщает РИА Новости.

Ранее судимого мужчину также заподозрили по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»), пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, в том числе в отношении несовершеннолетней»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога») и части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем») УК РФ.

Лазарев признал вину в убийстве трех девушек.

Его задержали в воскресенье, 3 октября, при попытке угона машины в Орске, в 30 километрах от Гая. Россиянин бросил автомобиль и пытался скрыться на территории детского сада.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.