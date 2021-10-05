Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал вину

Россиянин, подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области, признал вину на допросе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Гайского городского суда.

Там также уточнили, что обвинение 30-летнему Александру Лазареву предъявлено не было, его допрашивали в качестве подозреваемого. «Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — уточнил собеседник агентства.

Лазарев был задержан 3 октября. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, его задержали при попытке угона машины в Орске, в 30 километрах от Гая. Мужчина бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада. Чтобы остановить автомобиль, пришлось стрелять по колесам.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.