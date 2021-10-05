Предполагаемому убийце трех студенток в Гае предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение Лазареву в изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае

Следственный комитет России предъявил Александру Лазареву обвинение в изнасиловании и убийстве трех студенток медколледжа в Гае Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчине вменяются также насильственные действия сексуального характера, повреждение чужого имущества и угон автомобиля.

Ранее 5 октября в Оренбургской области суд санкционировал арест Лазарева. Его на два месяца поместили в изолятор.

Тройное убийство в Гае было совершено в ночь на 30 сентября. Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены утром на улице Молодежная в городе Гае. Двое погибших были в квартире, третья во дворе.

Лазарев ранее был судим за убийство, совершенное в Орске в 2012 году. Отсидев девять лет и четыре месяца, он вышел на свободу летом 2020 года. Истинные мотивы убийства студенток на данный момент не установлены.