Предполагаемый убийца студенток в Гае взят под стражу

СКР: суд арестовал Лазарева, подозреваемого в изнасиловании и убийстве студенток в Гае

В Оренбургской области суд санкционировал арест Александра Лазарева, подозреваемого в изнасиловании и убийстве трех студенток медколледжа в Гае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее предполагаемый убийца показал на видео расправу над студентками. На кадрах Лазарев показал, как наносил удары девушкам.

5 октября стало известно, что Лазареву, помимо убийства, вменяют изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества, неправомерное завладение автомобилем.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная в городе Гае утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.

Тройное убийство могло произойти во время вечеринки

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что следователи нашли большое количество бутылок из-под алкогольных напитков в квартире погибших — возможно, накануне преступления у них была вечеринка. Это была одна из первых версий, озвученных в СМИ, однако она не нашла достоверного подтверждения.

Так, СКР показал видео с места убийства, не подтверждающее версию о шумной вечеринке.