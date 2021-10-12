Россиянин взял кредит на заказное убийство бывшей жены

В Петербурге предотвращено заказное убийство местной жительницы, которое задумал ее бывший супруг. Он взял в банке кредит на один миллион рублей для оплаты услуг киллера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантом дела, возбужденного по статье о приготовлении к убийству по найму, стал 54-летний работник автобусного парка. По данным следствия, весной мужчина решил расправиться с бывшей женой 1974 года рождения на почве личной неприязни. Он предложил знакомому за 1,5 миллиона рублей совершить заказное убийство. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру сведения о жертве и аванс в 300 тысяч рублей.

Исполнитель сообщил о поступившем заказе в МВД, чьи сотрудники приступили к оперативным мероприятиям в отношении подозреваемого. Заказчик потребовал от киллера фотографию убитой, а когда получил снимок, то отдал ему миллион рублей. Деньги россиянин взял в кредит в банке, уточнил источник «Комсомольской правды».

11 октября заказчика задержали. Ему была отправлена фотография инсценировки гибели потерпевшей. Оперативное видео задержания подозреваемого предоставлено СКР.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде, которые задерживают мужчину в такси.

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинений.