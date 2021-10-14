В лесу под Рязанью нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

Отчима и мачеху пропавшего под Рязанью подростка заподозрили в ритуальном убийстве

Тело пропавшего под Рязанью 15-летнего подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Тело было спрятано в лесу под землей и мусором. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Подросток пропал 8 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению следователи стали проверять отчима, а затем и мачеху мальчика.