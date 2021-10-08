Арестованная за ритуальное убийство под Петербургом сатанистка признала вину

Суд Санкт-Петербурга подлил арест Татьяне Перевозчиковой-Хмурой, обвиняемой в ритуальном убийстве в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Против сатанистки было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, пункта «ж» части 2 статьи 105 («Пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Она полностью признала вину и просила об избрании более мягкой меры пресечения, в чем ей отказали.

Ранее сообщалось, что две супружеские пары сатанистов обвинили в ритуальных убийствах. В Подмосковье поймали Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко, которые, по версии следствия, причастны сразу к двум преступлениям. В 2016 году супруги зарезали свою знакомую в лесу Карелии. А затем в том же году вместе с еще двумя сообщниками Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми избили, а затем убили молодого человека в лесу Ленинградской области.

