Пара россиян-сатанистов показала место расправы над жертвами на видео

Пара россиян-сатанистов, обвиняемая в религиозных убийствах, показала место расправы над жертвами. Видео публикует Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как задержанная указывает на чащу леса. На просьбу сотрудников СКР вспомнить слова, которыми сопровождался обряд жертвоприношения, она ответила, что не помнит их. Однако, по словам девушки, общий смысл фраз сводился к воззванию к темным силам.

Ранее сообщалось, что пару сатанистов из Подмосковья, Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко, обвинили в двух ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области. Во втором случае пара привлекла к расправе сообщников — еще одну семейную пару, поклоняющуюся сатане. Их также задержали и обвинили в убийстве.