Родственница рассказала о семье подозреваемых в убийствах сатанистов

Родственница одного из подозреваемых в ритуальных убийствах на территории Ленинградской области и Карелии рассказала подробности о нем и его семье в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Как рассказала родственница Андрея Анна (имя изменено), до знакомства с Ольгой ее брат был байкером и не занимался ничем подобным. «Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У нее три оккультных татуировки. Мой брат влюбился и погряз в этом вслед за ней», — поделилась она.

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По словам Анны, после знакомства с девушкой ее брат отрекся от семьи и начал выпивать. Она также утверждает, что Ольга употребляла наркотики с 14 лет, занималась проституцией и мошенничеством. У пары есть дети, им 1 и 3 года. На данный момент родственница оформила над ними опекунство.

Женщина знала, что пара состоит в сатанинской группировке, однако о преступлениях ничего не слышала. «Один из членов группировки рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых», — отметила она. Однако никаких подробностей ей не сообщили, добавила Анна.

О том, что двое жителей Москвы признались в поклонении сатане и совершении ритуальных убийств во время жертвоприношений, сообщал ранее Telegram-канал Mash. Молодого человека Андрея и его девушку Ольгу задержали с наркотиками.

В отделе полиции пара дала признательные показания о своей причастности к исчезновению двух других участников клуба сатанистов, расчленению и каннибализму. Подозреваемые, по их словам, увезли знакомых в леса Ленинградской области и Карелии. Там во время обряда жертвоприношения темным силам они убили двух человек.