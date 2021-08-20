Две семейные пары россиян-сатанистов обвинили в ритуальных убийствах

Пару сатанистов из Подмосковья, Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко, обвинили в ритуальных убийствах во время жертвоприношений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, пара познакомилась на фоне общей приверженности мистическому движению. Его участники поклонялись сатане и совершали человеческие жертвоприношения.

В 2016 году Большакова и Трегубенко зарезали свою знакомую в лесу Карелии. Следующее ритуальное убийство было совершено в том же году в Ленинградской области. На этот раз пара нашла соучастников преступления — еще двух поклонников сатаны, Александра и Татьяну Перевозчиковых–Хмурых. Вместе они избили, а затем убили россиянина в лесу около станции Приозерск.

Кроме того, дома у Большаковой и Трегубенко обнаружили крупную партию наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Перевозчиковы–Хмурые также задержаны. Им предъявлено обвинение в убийстве.