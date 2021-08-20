Супругов-сатанистов арестовали за ритуальное убийство под Петербургом

Приозерский городской суд арестовал супругов-сатанистов, обвиняемых в ритуальном убийстве в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Александре и Татьяне Перевозчиковых-Хмурых. По версии следствия, в 2016 году они сговорились с еще одной парой поклонников сатаны — Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко, и убили россиянина в лесу у станции Приозерск.

Ранее сообщалось о задержании четырех сатанистов в рамках расследования религиозных убийств под Петербургом и в Карелии. Большакову и Трегубенко также обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Запрещенные вещества оперативники изъяли на квартире у пары в городе Балашихе Московской области.