Лидер сопротивления Афганистана нашел помощников среди лоббистов США

Лидер «Северного альянса» — сопротивления «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России), располагавшегося на севере Афганистана, — Ахмад Масуд-младший оказался жив. Он зарегистрировал своих представителей в США в качестве лоббистской структуры, сообщает Telegram-канал «Сезон хамсинов» со ссылкой на соответствующий документ на сайте американского Минюста.

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Международное представительство Фронта национального сопротивления намерено «стать защитником двадцатилетних инвестиций США в Афганистан» и избавить страну «от нетерпимости и терроризма». Представители Масуда будут базироваться в Калифорнии и вести взаимодействие с Конгрессом и Белым домом.

О том, что афганское сопротивление нашло помощников среди лоббистов из США, еще в сентябре рассказал глава компании Stryk Global Diplomacy Роберт Стрик в разговоре с «Лентой.ру». «Возможно, у талибов преимущество в территориях, но они не владеют умами и сердцами населения. Я прошу наше правительство не признавать "Талибан"», — отметил он.

Фронт национального сопротивления отстаивал север Афганистана даже после захвата Кабула 15 августа. Талибам все же удалось подчинить регион в начале сентября, после чего они объявили состав правительства.