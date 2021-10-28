В России оценили способность США потопить Черноморский флот

Американские бомбардировщики B-1B Lancer, с помощью которых США обещают потопить Черноморский флот, устарели даже по их собственным меркам, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что российские системы ПВО уже успешно отражали их удары в 2018 году.

В США ранее заявили о возможности уничтожения Балтийского флота России и превращения Черноморского флота в «тир». Об этом говорится в статье журналиста Дэвида Экса (David Axe), опубликованной на сайте Forbes. «Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзникам в регионе», — говорится в материале.

Устаревшие технологии

Леонков напомнил, что бомбардировщики США устарели даже по оценкам их собственных экспертов. На это указывает и то, что в 2018 году, когда американцы запускали крылатые ракеты с территории Иордании по пригородам Дамаска, они были успешно сбиты российскими ПВО.

«А ведь то, что стоит у сирийцев, — это только экспортный вариант, ПВО, размещенное у нас, более современное и качественное. Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции, — уверен Леонков. — Но, конечно, надо понимать, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние».

Американцы, по словам военного эксперта, давно пытаются решить проблему преодоления российской ПВО и в своих же отчетах указывают, что сделать это собственными силами бомбардировщиков невозможно.

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«Для того чтобы поразить Балтийский флот, им потребуются также сухопутные войска и собственный флот, которые должны будут создать огромное количество целей, кратно превосходящих возможности нашей ПВО. Это то, что американцы отрабатывают в ходе своих учений. Но даже в таком случае они приходят к выводу, что разрушить российское ПВО не удастся по простой причине — по американцам ведь будет работать и наш комплекс. Так что, если США вдруг и сможет потопить наш флот, это дастся им слишком большой ценой, которую они вряд ли готовы заплатить», — заключил Леонков.

Ранее в октябре Дэвид Экс сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья на Аляске. По словам журналиста, маневры истребителей являются частью подготовки американской стороны на случай «полномасштабной войны с Россией».