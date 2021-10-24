Журналист рассказал о военных учениях США неподалеку от границ России

Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья на Аляске. Об этом сообщает эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

По словам журналиста, маневры истребителей являются частью подготовки американской стороны на случай «полномасштабной войны с Россией». Он подчеркнул, что в ВВС США ожидают, что российские военные могут атаковать крупные базы Соединенных Штатов с помощью баллистических и крылатых ракет.

Экс отметил, что, исходя из этих соображений, американское военное командование проводит учения на Аляске, неподалеку от границ России. Основная цель тренировок — отработать посадку и взлет истребителей на как можно большем количестве небольших аэродромов. По мнению эксперта, именно способность дислоцировать там боевые самолеты может гарантировать США, что хотя бы часть их военной авиации выдержит бомбардировку и сможет дать отпор противнику.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для Соединенных Штатов. Он отметил, что беспокойство американской стороны вызывают подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты, используемые российскими военными.