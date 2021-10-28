В США заявили о возможности уничтожения Балтийского флота России и превращения Черноморского флота в «тир». Об этом говорится в статье журналиста Дэвида Экса (David Axe), опубликованной на сайте Forbes.

Как отмечается в статье, бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов.

«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, LRASM B-1 благодаря большой дальности смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее в октябре Дэвид Экс сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья на Аляске. По словам журналиста, маневры истребителей являются частью подготовки американской стороны на случай «полномасштабной войны с Россией».