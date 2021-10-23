Россия помешала США отработать алгоритм удара по Крыму

«Известия»: Су-30СМ помешали B-1B отработать весь алгоритм действий для удара по Крыму

Российские истребители Су-30СМ помешали стратегическим бомбардировщикам B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США в полном объеме отработать весь алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по Крыму, сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны.

«Они тестируют степень готовности России к ответным действиям. Это провокацией называется. А с военной точки зрения, цель таких полетов — посмотреть, какие российские системы будут задействованы», — считает бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

В октябре украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС Соединенных Штатов в ходе недавней миссии в Черном море отрабатывали нанесение ударов по позициям Черноморского флота (ЧФ) России, расположенным в Крыму.

Согласно данным Минобороны России, в том же месяце в небе у российских границ американские В-1В Lancer сопровождались истребителями Су-30.