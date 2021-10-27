США обеспокоились военной модернизацией Китая

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, поскольку видят в ней угрозу региональной стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки прокомментировала заявление председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который заявил, что запуски китайских гиперзвуковых ракет можно сравнить с запуском «Спутника-1» в СССР.

«Я думаю, что [Милли] доносил обеспокоенность, которую мы все разделяем, относительно усилий Китая по военной модернизации. Они продолжают работать над возможностями, которые увеличивают напряженность в регионе, а мы продолжаем испытывать обеспокоенность по этому поводу», — отметила Псаки.

В середине октября СМИ стало известно, что в августе Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. Тогда китайская гиперзвуковая ракета облетела Землю через низкоорбитальное пространство и почти поразила намеченную цель.

«Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли, запущенный СССР 4 октября 1957 года. В США запуск спутника восприняли очень болезненно, в американском обществе началась моральная паника из-за предположений о технологическом отставании от России. Это привело к созданию в США Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и началу «космической гонки».