В США сравнили китайскую гиперзвуковую ракету с запуском «Спутника-1»

В США крайне обеспокоены наличием у Китая гиперзвуковых ракет с ядерным потенциалом. Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который является главным военным советником президента США Джо Байдена, заявил Bloomberg, что запуски китайских гиперзвуковых ракет можно сравнить с запуском «Спутника-1» в СССР.

«И это всего одна ракетная система. Военные возможности Китая куда мощнее, и они быстро увеличиваются», — продолжил делиться опасениями Милли. Он отметил, что в КНР давно ушли от состоящей преимущественно из крестьян большой пехотной армии к всесторонне развитым вооруженным силам с мировыми амбициями.

Военный советник также отметил, что все последние инновации — гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект, роботы — приведут к громадным изменениям в характере и типах ведения войны. По его словам, военные силы США проводят испытания во всех этих сферах.

В середине октября СМИ стало известно, что в августе Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. Тогда китайская гиперзвуковая ракета облетела Землю через низкоорбитальное пространство и почти поразила намеченную цель.

«Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли, запущенный СССР 4 октября 1957 года. В США запуск спутника восприняли очень болезненно, в американском обществе началась моральная паника из-за предположений о технологическом отставании от России. Это привело к созданию в США национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и началу «космической гонки».