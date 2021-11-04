В США назвали лучшего кандидата для налаживания отношений с Россией

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с РЕН ТВ назвал действующего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс лучшей кандидатурой для налаживания отношений между США и Россией. Он отметил, что поездка в Москву директора управления не является частью его обычных обязанностей.

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«Соединенные Штаты пытаются наладить отношения с Россией, Россия пытается наладить отношения со Штатами. Я знаю Уилла Бернса, он был послом США в России лет десять назад, и я думаю, что США пытаются использовать его знания о России, его связи, чтобы преодолеть те трудности в отношениях, что у нас сейчас существуют. Поэтому, как мне кажется, это интересное решение — послать Уилла Бернса. Просто так главу ЦРУ не отправляют в Россию, а если и делают, то только по каналам безопасности», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что именно это стало причиной, по которой Бернса поставили во главу делегации США. По его словам, приехать с визитом в Россию могли госсекретарь Энтони Блинкен или вице-президент Камала Харрис, но приехал глава ЦРУ, поскольку он хорошо знает страну и способен достичь прогресса в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев объяснил цель прибытия в Москву директора Уильяма Бернса. По его мнению, глава американской разведки мог обсуждать с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым перспективы восстановления иранской ядерной сделки.

