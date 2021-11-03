Посол в Вашингтоне заявил о вероятности новых санкций США против России

Посол РФ в США Антонов не исключил новых американских санкций против России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов не исключил введения новых санкций США против Москвы. Он этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует», — указал дипломат.

Антонов добавил, что, несмотря на введение ограничений со стороны Вашингтона, торговое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами продолжается.

Ранее посол сообщил, что Россия предлагает США начать «позитивную программу действий», в частности, обнулив взаимные рестрикции на дипломатическое присутствие.

Российско-американские отношения ухудшаются с апреля 2021-го на фоне введения новых санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения Вашингтон указывает враждебную активность России в киберсфере и вмешательство в выборы в США.

