Россия заявила о готовности к диалогу с США

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия готова к неполитизированному диалогу с США по МИБ

Россия всегда подчеркивала, что готова к взвешенному и неполитизированному диалогу с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ). Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

По мнению Сыромолотова, истинная сила дипломатии «заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения».

«На общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности», — сказал Сыромолотов.

3 ноября первый комитет Генассамблеи ООН поддержал совместный проект резолюции России и США по проблематике МИБ. В нем прописана необходимость не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

На данный момент выработкой правил поведения в киберпространстве в рамках ООН занимаются Группа правительственных экспертов (ГПЭ), пользующаяся поддержкой Вашингтона, и Рабочая группа открытого состава (РГОС), функционирующая по инициативе Москвы.