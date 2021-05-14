Россия и Испания вместе поборются с терроризмом

Россия и Испания поборются с международным терроризмом вместе. Об этом заявили в испанском МИД, передает РИА Новости.

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов и генеральный директор по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Фидель Сендагорта договорились усилить сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом и радикализмом.

Дипломаты провели двустороннюю встречу в Мадриде. Отмечается, что они также обменялись точками зрения на глобальные вызовы и ключевые кризисные вопросы в области противодействия террористическим организациям.

По данным глобального индекса терроризма (GTI), на конец 2020 года ситуация с терроризмом в западных странах остается кризисной. Отмечается, что Запад переживает самый высокий с 1970-х годов уровень смертности, связанный с терактами. В Западной Европе, Северной Америке и Океании рост числа смертей составил 250 процентов.