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Во Франции задержали готовивших теракты подростков

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Фото: Christophe Ena / Associated Press

Во Франции задержали двух подростков, которые были связаны с исламистами и планировали совершить теракты на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям источника газеты Le Parisien во французских правоохранительных органах, задержанным 17 и 18 лет. Один из них был участником Telegram-канала, где высказывались радикальные идеи, другой контактировал с джихадистами в соцсетях.

Задержание провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Оба подростка уже предстали перед судьей. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.

В октябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. По словам Макрона, в стране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.

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