Россиян предупредили об опасности популярных мессенджеров

Пользователям таких популярных мессенджеров, как WhatsApp и Telegram, следует избегать использования этих приложений в рабочих целях. О том, как обезопасить корпоративную информацию, «Газете.ru» рассказал эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков. Он также предупредил россиян о том, чем подобные программы могут быть опасны.

«Безусловно, пользоваться публичными мессенджерами (Telegram, Signal, Threema, WhatsApp и т.д.) в рабочих целях следует осторожно», — отметил IT-специалист. Эксперт рекомендовал использовать мессенджеры и почтовые сервисы, которые можно развернуть на сервере в корпоративной сети, так как это гораздо безопаснее.

Слободчиков также отметил, что в период пандемии почтовые сервисы и социальные сети, в том числе мессенджеры, являются наиболее распространенными каналами утечек. «Они используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации», — объяснил IT-эксперт.

В случае, если обойтись без общедоступных приложений не удается, специалист рекомендовал выбирать мессенджеры, которые поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации, а также имеют возможность гибкой настройки прав доступа к групповым чатам. Кроме того, Слободчиков посоветовал пользователям не пользоваться мессенджерами при подключении к публичным Wi-Fi сетям, а также регулярно обновлять приложения.

Ранее сообщалось, что WhatsApp перестал работать у пользователей устаревших моделей смартфонов. С 1 ноября мессенджер начал поддерживать только устройства с операционными системами Android 4.1 и iPhone с iOS 10 или новее. В WhatsApp объяснили подобное решение стремлением обеспечить безопасность данных, которую уже не могут гарантировать устаревшие версии операционных систем.