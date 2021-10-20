Названы самые популярные у россиян мобильные приложения

Исследовательский холдинг Ромир: россияне чаще всего используют WhatsApp, Telegram и Viber

Наиболее популярными мобильными приложениями у россиян в сентябре стали мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Исследование холдинга показало, что россияне чаще всего используют приложения связи. Мессенджерами в этом месяце пользовались более 60 процентов участников опроса. В этой категории лидируют приложения WhatsApp, Telegram и Viber. При этом отмечается, что количество пользователей WhatsApp значительно не изменилось, в то время как на 10 процентов выросло число пользователей Telegram. Viber потерял около 6 процентов юзеров.

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«Telegram уже в сентябре, как мы видим, показывал большой прирост пользователей. Теперь мы ждем цифры октября и сможем проанализировать, как повлиял сбой американского гиганта на рост проекта Дурова», — прокомментировали в холдинге рост популярности мессенджера.

По оценке исследовательского холдинга, предпочтения россиян в мобильных приложениях за последний год практически не изменились. «Все также наиболее востребованы мессенджеры и мобильные сервисы для решения финансовых вопросов, а также видео в категории «развлечения», — отметила Елизавета Петрова, руководитель отдела медиа исследований холдинга «Ромир».

Приложения для просмотра видео стали второй по востребованности у россиян категорией. Видеоплатформы использовали более 52 процентов респондентов. Лидером в этой категории по-прежнему остается YouTube. Приложению отдают предпочтение более половины участников исследования.

Третьей популярной среди пользователей категорией стали приложения, которые выполняют функции онлайн-банкинга. Самыми популярными среди них стали приложения Сбербанк Онлайн, Тинькофф, ВТБ и Альфа-банк. К их помощи прибегает около 50 процентов россиян.