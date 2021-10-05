В Сбере объяснили перебои в работе приложения «Сбербанк онлайн»

Сложности с входом в приложение «Сбербанк онлайн» устранены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в самой финансовой организации, специалисты которой также объяснили причины перебоев. Ранее отдельные пользователи столкнулись с проблемами в использовании программы, однако теперь все сервисы работают исправно.

«По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — говорится в заявлении банка.

Ранее журналисты французского издания Les Echos признали Сбер технологическим гигантом. Авторы материала отметили, что российский банк стал «интегрированной экосистемой», построенной вокруг клиента. Экосистема Сбера включает множество онлайн-сервисов для повседневной жизни и бизнеса — это «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук», SberDevices и другие. По подсчетам Les Echos, всего Сбер предлагает около 80 различных услуг.