Сбер признали технологическим гигантом

Разработанная Сбером экосистема превращает его из сберегательного банка в настоящего технологического гиганта. Об этом сообщает французская газета Les Echos.

Авторы материала признали, что российский банк теперь действует как «интегрированная экосистема вокруг клиента». Экосистема Сбера включает множество онлайн-сервисов для повседневной жизни и бизнеса — это «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук», SberDevices и другие. По подсчетам Les Echos, всего Сбер предлагает около 80 различных услуг. По большей части торговые услуги организованы по модели маркетплейсов.

«Мы понимаем, что рост сугубо банковских услуг, особенно с учетом нового регулирования, будет оставаться ограниченным в течение следующих десяти лет. Единственная возможность — предложить новые услуги», — сказал изданию вице-президент банка Владислав Крейнин.

Ранее вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев сообщил, что экономический эффект от использования искусственного интеллекта в 2020 году в процессах корпоративного и розничного взыскания в Сбере превысил 2 миллиарда рублей. Основные параметры оптимизации были достигнуты за счет снижения стоимости процесса взыскания и операционных рисков, ускорения и повышения эффективности процесса за счет разработки и внедрения AI, стандартизации процесса взыскания и увеличения доли взыскания просроченной задолженности.