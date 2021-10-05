Акции Сбербанка установили рекорд

Акции Сбербанка выросли до 352,74 рубля за штуку и обновили исторический максимум

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 октября, выросли до 352,74 рубля за штуку и обновили исторический максимум.

Предыдущий рекорд был установлен накануне. С начала октября акции компании выросли почти на 7 процентов, а с начала года — почти на 69 процентов. На 13:25 акции торговались по 352,35 рубля.

5 октября установили рекорды ценные бумаги «Газпрома» и «Роснефти». Акции российских энергетических гигантов обновляют максимумы на фоне роста газовых и нефтяных котировок.

Также 5 октября валютный индекс РТС побил десятилетний рекорд, преодолев отметку в 1,8 тысячи пунктов. Накануне достиг максимума рублевый аналог РТС — индекс Мосбиржи.