WhatsApp перестал работать у части пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp перестал работать у пользователей устаревших моделей смартфонов. О том, что часть юзеров больше не может воспользоваться приложением, сообщается на сайте компании.

С 1 ноября мессенджер будет поддерживать устройства с операционными системами Android 4.1 и iPhone с iOS 10 или новее. В WhatsApp объясняют подобное решение стремлением обеспечить безопасность данных, которую уже не могут гарантировать устаревшие версии операционных систем.

В сообщении подчеркнули, что WhatsApp не могут воспользоваться владельцы планшетов на Android, подключающихся к интернету только с помощью Wi-Fi. Кроме того, пользователям планшетов с активной сим-картой предлагается только ограниченная поддержка мессенджера.

Компания также рекомендовала пользователям продукции Apple для оптимальной работы приложения использовать последнюю версию iOS.

Ранее сообщалось, что приложение прекратит работу на 43 моделях устаревших смартфонов из-за изменяющихся требований для систем iOS и Android. При этом отмечалось, что это не означает немедленное прекращение работы мессенджера. Однако пользователям не удастся загружать обновления приложения, что может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.