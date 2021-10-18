Россия и США внесли в ООН «историческую» резолюцию по кибербезопасности

«Ъ»: Россия и США внесли в ООН резолюцию об ответственном поведении в киберпространстве

Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместную резолюцию по кибербезопасности. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, голосование по резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий» состоится в комитете Генассамблеи в ноябре, а в декабре ее вынесут на общее голосование. Отмечается, что в документе речь идет не только о процессе внедрения добровольных правил ответственного поведения, но также говорится и о возможном введении в будущем определенных обязательных норм.

Директор Департамента международной информационной безопасности российского МИД Андрей Крутских во время представления резолюции в ходе неформальных консультаций ООН заявил, что речь идет об «историческом моменте». Он подчеркнул, что данный документ важен не только с точки зрения содержания, но и в стратегическом плане, так как его принятие может положить конец периоду функционирования двух площадок, занимающихся вопросами кибербезопасности в ООН.

На данный момент выработкой правил поведения в киберпространстве в рамках ООН занимаются Группа правительственных экспертов (ГПЭ), пользующаяся поддержкой Вашингтона, и Рабочая группа открытого состава (РГОС), функционирующая по инициативе Москвы.

Ранее эксперты компании Microsoft сообщили, что больше половины обнаруженных кибератак, проспонсированных государствами, проводились из России. По их данным, хакеры из России стояли за 58 процентами подобных атак. Отмечается, чаще всего «российские хакеры» нападали на США, Украину, Великобританию и входящие в НАТО европейские государства.