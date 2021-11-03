В Пентагоне заявили о расширении ядерного арсенала Китая

Пентагон: к 2030 году Китай может расширить арсенал до одной тысячи ядерных боезарядов

Благодаря своему производственному потенциалу, Китай способен расширить свой арсенал до одной тысячи ядерных боезарядов. Об этом заявил Пентагон в ежегодном докладе о военной мощи КНР для Конгресса США, передает ТАСС.

«Ускоряющиеся темпы ядерного расширения КНР могут привести к тому, что Китай будет иметь к 2027 году до 700 ядерных боезарядов. КНР, вероятно, намерена обзавестись по меньшей мере одной тысячью боеголовок к 2030 году», — говорится в докладе. Отмечается, что нынешние темпы развития китайской ядерной программы, превышают прогнозы министерства обороны США, сделанные в 2020 году.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок обеспокоен «расширением ядерного арсенала» Китая, хотя и не рассматривает Пекин в качестве противника. В ответ министр иностранных дел КНР Ван И призвал Брюссель не поддаваться «дезинформации и лжи о Китае».