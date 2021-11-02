Байдена раскритиковали за неумение управлять США и недовольство Россией и Китаем

Global Times: Байден не имеет права критиковать Россию и Китай по вопросам климата

Президент США Джо Байден не имеет права критиковать Россию и Китай по вопросам борьбы с изменением климата, поскольку и сам не может руководить своей страной. С таким мнением выступили авторы колонки в государственном китайском издании Global Times, цитаты приводит «ИноСМИ».

Так раскритиковали выступление Байдена на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме. В речи политик выразил недовольство политикой Москвы и Пекина по борьбе с изменением климата: он уверен, что они не выполняют условия международных соглашений.

Авторы статьи уверены, что у США не выстроена четкая политика по борьбе с изменением климата. Это заявление подтвердили только одним примером, напомнив о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату при президенте-республиканце Дональде Трампе.

«Администрация Байдена не должна бахвалиться своими обязательствами по сокращению выбросов и использовать их в качестве рычага давления на Китай, Россию и другие страны. Она должна добиться согласия Демократической и Республиканской партий [по вопросам климата] и обеспечить правовой механизм, гарантирующий, что новое правительство не откажется его выполнять», — приводит цитату «ИноСМИ».

В статье также отмечают, что Пекин дал «торжественные обещания» бороться с вредными выбросами в атмосферу, однако эксперты неоднократно ставили такие заявления под сомнения. В частности, китайские власти не обозначают, как именно будут бороться с изменениями климата.